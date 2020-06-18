TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa Yunusemre TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
Manisa Yunusemre TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa'nın Yunuesmre ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kurası bugün saat 16.00'da başladı. TOKİ konutları için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor. TOKİ Manisa Yunusemre 2+1 ve 3+1 kura sonuçları ile ilgili detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Manisa Yunusemre 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...
TOKİ Manisa Yunusemre 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 16.00'da başladı. TOKİ'nin Manisa Yunusemre ilçesine yapılacak 245 adet 2+1 konut ve 105 adet 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Koronavirüs nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayınla takip edilebileceği duyurulmuştu. Manisa Yunusemre kura sonuçları ile ilgili detayları sayfamızda derledik. İşte 2020 TOKİ Manisa 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...
TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Manisa Yunusemre kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ MANİSA YUNUSEMRE KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki linke tıklayarak Manisa Yunusemre kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.
MANİSA YUNUSEMRE KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
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