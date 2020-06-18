18 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Taksit süresi uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Son dakika haberine göre; , Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içindeki harcamaların süresi 18 aya çıkarıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.06.2020
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TAKSİT SÜRESİ UZATILDI! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI...

milyonlarca kişiyi ilgilendirecek karar aldı. 'de yayımlanan karara göre, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikle havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay kredi kartına uygulaması yapılabilecek.

Böylece koronavirüs nedeniyle iş hacminde düşüş yaşayan turizm sektörü uzayan taksit imkanıyla daha fazla misafir ağırlayabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

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