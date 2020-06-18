Kıdem tazminatına yeni model!

Emeklilikte ikramiye, işsiz kalındığında güvence olan kıdem tazminatında milyonları kucaklayan yeni bir sayfa açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de yaşama geçirileceğini duyurduğu kıdem tazminatında yeni model için tarafları buluşturdu. Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) ile birleştirilerek karma model oluşturulması planlanıyor. Bunun için Kıdem Tazminatı Fonu kurulacak. TES "karma ve tercihli" olmak üzere iki bölümden oluşacak. Yeni sistemdeki teşviklerle 30 günlük kıdem hakkı 31 güne çıkıyor. Tercihli sistemde, işçi, işveren ve devletin katkı sunduğu plan olacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemine devlet yüzde 1 oranında katkı verecek. Bugün yüzde 8'lerde olan kıdem alanların oranı yüzde 100'e çıkacak.







KIDEMDE KRİTİK TOPLANTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün saat 15.00'te Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile Beştepe'de bir araya geldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı reformu tüm boyutlarıyla değerlendirildi.



KARMA VE TERCİHLİ SİSTEM

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Karma Tamamlayıcı Emeklilik Planı ve tercihe bağlı olmak üzere iki bölümden oluşacak. Hükümet, yeni modeli işçi ve işveren temsilcilerinden gelen geri bildirimlerle revize etti. Tercihe bağlı bölümde çalışan, işveren ve devletin katkı sunduğu bir sistem uygulanacak. Çalışanlar istedikleri zaman karma sisteme ya da tercihli sisteme geçebilecek. Tercihli sistemin ileriye dönük getirisi daha fazla olacak ancak ona geçmek istemeyenler karma sistemde kalacak. Kıdem tazminatı düzenlemesi 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek. Bu süreçte sosyal taraflarla görüşmeler devam edecek.

TES'E YÜZDE 1 DEVLET KATKISI

Emeklilik sistemine yüzde 1 devlet katkısı konulması planlanıyor. Çalışanların ödemesi öngörülen oranlarda da vergi indirimleri düşünülüyor. Çalışanların 1 senelik çalışmaya karşılık 30 günlük kıdem hakkı korunuyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde korunacak. 1 Ocak 2022'den önceki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatına ilişkin haklar güvenceye alınarak karma TES'e geçiş yapılacak. Bu tarihten sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan, geçmiş kıdem tazminatını alabilecek, yeni sisteme bir aktarım olmayacak. Mevcut sistemde brüt ücretin yüzde 8.33'ünü kıdem tazminatı olarak alan çalışanlar, karma sistemde yüzde 5.33'ü kıdem, yüzde 3'ü işveren katkısı olmak üzere yüzde 8.33'lük hakka sahip olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÜLKE İÇİN FAYDALI GÖRÜYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 saat 45 dakika süren zirvede, sendikaların kıdem tazminatına ilişkin eleştiri ve önerilerini tek tek dinledi. Erdoğan'ın, "Yeni kıdem tazminatı sisteminin ülke için faydalı olduğunu görüyoruz. Çalışmalar çok uzadı, itirazınız varsa bakanlıklarla çalışın, üzerinde anlaştığınız bir model ortaya koyun" dediği öğrenildi. Kıdem tazminatı konusunda konjonktürün uygun olmadığını ileten sendika başkanlarına Erdoğan'ın, "Siz siyasetçi misiniz, o bizim meselemiz" karşılığını verdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın, sendikaların kategorik itirazlarını kabul etmediğini, "oranlar üzerinde anlaştıktan sonra gelmelerini" ifade ettiği kaydedildi. İşveren tarafının da maliyetlerin arttığını ilettiği kaydedilirken, fona ilişkin oranların yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.



TAZMİNAT ALAN YÜZDE 100'E ÇIKACAK

Türkiye genelinde yapılan üç kamuoyu araştırması her iki kişiden birinin mevcut kıdem sisteminde mağdur olduğunu gözler önüne seriyor. Hem işçi hem de işveren sisteme neşter vurulmasını istiyor. Çalışma Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde yaptığı anketlerde her dört kişiden birinin kıdem tazminatı alamadığını ortaya koyuyor. İşten ayrılan çalışanların toplam kitle içinde tazminat alamama oranı yüzde 66.5, işten çıkarılanların tazminat alamama oranı da yüzde 36'yı buluyor. Yeni sistemle yüzde 8 olan kıdem alanların oranı yüzde 100'e çıkarılacak.

Sabah