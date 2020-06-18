18 Haziran 2020, Perşembe
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Borsa İstanbul rekor işlem hacmiyle 112.000 puanı aştı

Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, 20,3 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 1,40 değer kazancıyla günü 112.494,62 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.554,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,3 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.06.2020
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BORSA İSTANBUL REKOR İŞLEM HACMİYLE 112.000 PUANI AŞTI

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,98 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile tekstil, deri oldu.

BIST 100 endeksi, 112.494,62 puanla 3,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, kısa vadeli yeni hedefin ise 116.000 seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.

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