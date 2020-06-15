15 Haziran 2020, Pazartesi
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Tarihin en kapsamlı istihdam paketi! İşte tüm detaylar...

Son dakika haberine göre; Yeni paketi ile 50 yaş istihdamda avantaja dönüşüyor. Kısmi çalışmada gelir vergisi istisnası sağlanacak 1 yıl iş garantisinde emeklilik primi devletten olacak. İşte tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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TARİHİN EN KAPSAMLI İSTİHDAM PAKETİ! İŞTE TÜM DETAYLAR...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 50 yaş üstü kişilerin istihdamında kolaylık sağlanacağını açıklarken artık "emekli olmak için genç, çalışmak için yaşlı" tabusu yıkılıyor. Türkiye'de 50-54 yaş arasındaki yaklaşık 5 milyon kişi bulunuyor. Kalkanı Paketi'yle kısmi çalışma imkânı, eğitim ve destek programları, süreli iş sözleşmeleri, gelir vergisi istisnası adımlarıyla iş bulmakta zorlanan, emekli olmayan 50 yaş istihdamda avantaja dönüşüyor.

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