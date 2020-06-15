Tarihin en kapsamlı istihdam paketi! İşte tüm detaylar...
Son dakika haberine göre; Yeni istihdam paketi ile 50 yaş istihdamda avantaja dönüşüyor. Kısmi çalışmada gelir vergisi istisnası sağlanacak 1 yıl iş garantisinde emeklilik primi devletten olacak. İşte tüm detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 50 yaş üstü kişilerin istihdamında kolaylık sağlanacağını açıklarken artık "emekli olmak için genç, çalışmak için yaşlı" tabusu yıkılıyor. Türkiye'de 50-54 yaş arasındaki yaklaşık 5 milyon kişi bulunuyor. İstihdam Kalkanı Paketi'yle kısmi çalışma imkânı, eğitim ve destek programları, süreli iş sözleşmeleri, gelir vergisi istisnası adımlarıyla iş bulmakta zorlanan, emekli olmayan 50 yaş istihdamda avantaja dönüşüyor.
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