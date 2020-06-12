Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Gemi sanayimizi dünya klasmanında hak ettiği yere getirdik"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üç tarafı denizlerle çevrili eşsiz bir coğrafyaya sahip cennet vatanımızın üstünde inşa ettiğimiz Türk gemi sanayimizi bilgi, birikim ve tecrübemizle dünya klasmanında hak ettiği yere getirdik." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Sanmar Denizcilik Firması'na yaptıracağı 2 acil müdahale römorkörünün, omurga kaynak töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu römorkörlerin yapımları tamamlandığında, her geçen gün yükü artan Türk boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde hizmet vereceğini söyledi.
Römorkörlerin 14-16 ayda tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, daha sonra gemi kurtarma, hazırda bekleme, refakat, römorkörcülük ve yangın söndürme hizmetlerinde kullanılacağını kaydetti.
Bakan Karaismailoğlu, bugün ilk kaynağı yapılacak römorkörlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, temel faaliyetlerinden birisi olan deniz trafiğini anlık olarak izleyip can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlamaya yönelik çalışmalara destek olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Kıyılarımızda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin artırılması amacıyla gemi takip ve kontrol sistemlerini kurduk. Bunun yanında Ankara'da kurulmuş olan Gemi Trafik Yönetim Merkezi (GTYM) bileşenlerinden oluşan Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS) 14 Mayıs 2019'da kuruldu. Diğer yandan, Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi 2009 yılında kurulmuş olup limanlarımıza gelen tüm gemiler, 1000 deniz mili mesafeden kontrol edilmektedir. Bu sistemle aynı zamanda, dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin takibi sağlanmaktadır. Ankara'daki Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile Türk Arama Kurtarma Sahası içerisinde seyir yapan gemiler anlık olarak izlenmektedir. Bakanlığımız tarafından 2019'da Tekirdağ'da kurduğumuz Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi de başarı ile çalışmaktadır."
"Mavi Vatan"ın 7/24 esasına göre sürekli kontrol altında olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Üç tarafı denizlerle çevrili eşsiz bir coğrafyaya sahip cennet vatanımızın üstünde inşa ettiğimiz Türk gemi sanayimizi bilgi, birikim ve tecrübemizle dünya klasmanında hak ettiği yere getirdik. Ülkemizdeki tersanelerimizin gelişimi hızla devam etmektedir. Bugün tersane sayımız 83, yıllık üretim kapasitemiz 4,53 milyon dedveyt tondur." diye konuştu.
"ULAŞIM DEMEK EKONOMİ, BOLLUK VE BEREKET DEMEKTİR"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının geçmişten bugüne hayata geçirmekte olduğu dev projelerle Türkiye'nin her noktasını, denizden karadan, havadan ve demir yollarıyla birbirine bağlarken, dünyayla da mesafeleri kısalttığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bu geleneği ve bu hamleyi güçlendirerek devam ettireceğiz. Çünkü ülkemiz dünya lideri olacağı ve dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacağı yakın bir geleceğe doğru hızla ilerlemektedir.
Bizim görevimiz, dünya standartlarında bir ulaşım ağı ve altyapıyla geleceğe hazır olmaktır.
Çünkü ulaşım demek ekonomi, bolluk ve bereket demektir. Tarımın, turizmin, ticaretin altyapısı demektir. Gençlerimiz ve çocuklarımız için daha güçlü bir Türkiye'de daha yüksek bir yaşam kalitesi demektir. Bu niyetler içinde, güzel vatanımıza ve güzel insanımıza layık olmak için gece gündüz büyük bir şevkle çalıştığımızı bilmenizi isterim."
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar da 2 römorkörün yapımının tamamlanmasıyla kurumun daha da güçleneceğini söyledi.
Sanmar Tersanecilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün ise söz konusu römorkörleri yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, römorkörler için temsili kaynak yaptı.
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