Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan OECD toplantısı sonrası flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD Bakanlar Konseyi'nin "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" toplantısına katıldı.

Bakan Albayrak, "OECD Bakanlar Konseyi'nin 'İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar' başlıklı toplantısında, Türkiye'nin Covid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel işbirliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık" dedi.