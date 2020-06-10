10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan OECD toplantısı sonrası flaş açıklama

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan OECD toplantısı sonrası flaş açıklama

Son dakika haberine göre ’nin “İyileşme Yolu: ” başlıklı toplantısına katılan , "Türkiye’nin Covid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel işbirliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN KRİTİK TOPLANTI SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

, 'nin "İyileşme Yolu: " toplantısına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan OECD toplantısı sonrası flaş açıklama HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN OECD TOPLANTISI SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Albayrak, "OECD Bakanlar Konseyi'nin 'İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar' başlıklı toplantısında, Türkiye'nin Covid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel işbirliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık" dedi.

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