Bakan Kurum uyardı: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın

Bakan Kurum, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı kentsel dönüşümün ve risk tespitinin önemini anlatan bir video paylaştı.

"#TürkiyeninHerYerindeKentselDönüşüm" etiketiyle paylaştığı twitte Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun duygusal diyaloğu yer aldı.