10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum uyardı: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın

Bakan Kurum uyardı: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın

, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
ABONE OL
BAKAN KURUM UYARDI: MUTLAKA YAPTIRIN

, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı kentsel dönüşümün ve risk tespitinin önemini anlatan bir video paylaştı.

Bakan Kurum uyardı: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın | Video BAKAN KURUM UYARDI: BİNANIZIN RİSK TESPİTİNİ MUTLAKA YAPTIRIN | VİDEO

"#TürkiyeninHerYerindeKentselDönüşüm" etiketiyle paylaştığı twitte Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun duygusal diyaloğu yer aldı.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA