Korona fırsatçılarından büyük vurgun! Vatandaşa hiç acımadılar

Kasap ve marketlerde et fiyatları pes dedirtti. Üreticiden 39 liraya çıkan karkas et, kasapta 74 lirayı gördü. Mahalle kasaplarında kıymanın kilo fiyatı 50-74 lira arasında değişirken, üreticiden direkt tüketiciye satış yapan market zincirlerinde kıyma fiyatı 42 liradan başlayıp 74 liraya kadar çıkıyor. Dana kuşbaşı ette ise kilo fiyatı 45-80 lira arasında değişiyor. Hayvan üreticisi ise rafta ikiye katlanan rakamlarla ilgili tepkili.



FATURA ÜRETİCİYE KESİLİYOR

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, "Dolardaki yükselişle ithal yem fiyatları arttığı için 34-35 lira bandındaki karkas etin fiyatını 38-39 TL'ye çıkarmak zorunda kaldık. Ancak market ve kasap raflarındaki fiyatlar 70 lirayı aşmış durumda. Bu durumun faturası ise üreticiye kesiliyor. Halbuki üretici çok düşük kârlarla hayvanını kesip satıyor. Aracılar bu sürede pandemiyi bahane edip inanılmaz kâr ettiler" dedi. Hayvan pazarları kapalı olduğu için üreticinin hayvanını satmakta zorlandığını ama fiyata ciddi bir zam yapmadıklarını ifade eden Tunç, "10-15 liralık farklardan bahsetmiyoruz. Rafta rakamlar iki katına çıkmış. Bu insafsızlıktır" diye konuştu.



SATIŞ AZALDI, MALİYET ARTTI

Kasaplar ise pandemi sürecinde satışlarının ciddi oranda azaldığını bunun üstüne maliyetler de eklenince fiyatların arttığını belirtiyor. Mahalle kasabı Hüseyin Gülmez, "Uzun zamandır dükkanlarımızı açamıyoruz. Malımız elimizde bekliyor. İşin başında babam vardı ama 65 yaş üstü olduğu için çalışamıyor. Eskiden restoranlara, lokantalara toplu satış yapardık, o da durdu. Elimizde nakit kalmadı. Maliyetler artınca fiyat artışları da kaçınılmaz oldu. Nakliye sıkıntısı da işin içine girince fiyatlar yükseldi" diyor.



ÜRETİCİDEN ALIP HALKA UCUZA SATIYOR

BU süreçte Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile imzaladıkları protokol çerçevesinde Et54 adı altında bir projeye başladıklarını dile getiren Tunç, "Belediyeye 38 liraya kıyma 42 liraya kuşbaşı et veriyoruz. Belediye KDV ve 1-2 lira kâr koyup direkt üreticiden tüketiciye 5 noktada kaliteli et satışı yapıyor. Tüketici daha fazla noktada et satışı istiyor. Hangi belediye isterse bu projeyi hayata geçirebiliriz. Bunun için hayvan varlığımız da altyapımız da yeterli" dedi. Hiçbir şekilde kasaplara rakip olmak gibi bir dertlerinin olmadığını dile getiren Tunç, "Kimsenin ticaretinde değiliz. Tüketici hangisini tercih ederse oradan satın alabilir" diye konuştu.

