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Son dakika: THY'den uçakta yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama

() Genel Müdürü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçaklarda yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Ekşi, " ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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BOŞ KOLTUK UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

() Genel Müdürü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçaklarda yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filtreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebeplerle henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır. Örneğin ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi , ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."

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