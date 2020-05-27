Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamıştı! Havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından duyurulan Kovid-19'la mücadelede normalleşme süreci kapsamında havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" verilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları sahada çalışacak. Sertifika, muhatap ülke ve hava yollarıyla da paylaşılacak, böylece havalimanlarında salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çin'de başlayan ve dünyada salgın haline gelen Kovid-19'a ilişkin normalleşme adımları çerçevesinde, Bakanlık olarak havalimanlarına ilişkin başlatılan "sertifikasyon programı" kapsamında tüm havalimanlarının tekrar düzenleneceğini duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan program kapsamında, normalleşme sürecinde havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" verilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) çalışmalar başlatıldı. SHGM uzmanları, söz konusu program kapsamında sahada çalışacak.
ŞARTLARI KARŞILAYAN HAVALİMANLARINA SERTİFİKA VERİLECEK
Bu çerçevede bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına sertifika verilecek. Söz konusu sertifika, muhatap ülke ve hava yollarıyla da paylaşılacak. Böylece havalimanlarında Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenecek.
Bakan Karaismailoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirleri bütüncül olarak alan ilk ülkenin Türkiye olacağını belirterek, "Ülkemizde bayramdan sonra başlaması planlanan iç hat uçuşların daha güvenli yapılması imkanı oluşturuldu. Dış hat uçuşlarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve muhatap ülkelerle görüşmeler sürdürülmektedir. Bu görüşmeler sonucunda, dış hat uçuşlarının da emniyetli şekilde başlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.
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