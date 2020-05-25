Dünyada bir ilk! “Yüzer Nükleer Santral” Rusya’da hizmete girdi
Dünyanın en kuzeyine konumlandırılan türünün tek örneği “Yüzer Nükleer Santral” Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde hizmete girdi. Tesisin uzunluğu 140 metre, genişliği 30 metre, silindir hacmi ise 21.500 ton ve hizmet ömrü 40 yıl olarak belirtiliyor.
Türünün tek örneği olan yüzer nükleer santral (FNPP) "Akademik Lomonosov", Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bulunan Pevek, Çukotka'da devreye alındı. FNPP projesinin uygulanmasından sorumlu bağlı kuruluş Rosenergoatom'un (Rosatom'un Elektrik Enerjisi Birimi) Direktörü Andrei Petrov, ilgili kararı imzaladı.
Andrei Petrov, şöyle konuştu:
"Bugün, yüzer nükleer santral inşaatının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyebiliriz. Bu yılki temel görevimizi bitirdik. Pevek, Çukotka bölgesinde FNPP'yi tam olarak devreye aldık. Bugün, resmi olarak Rusya'daki 1'inci ve dünyanın en kuzeyindeki nükleer santral oluyor."
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