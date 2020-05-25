Dünyada bir ilk! “Yüzer Nükleer Santral” Rusya’da hizmete girdi

Türünün tek örneği olan yüzer nükleer santral (FNPP) "Akademik Lomonosov", Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bulunan Pevek, Çukotka'da devreye alındı. FNPP projesinin uygulanmasından sorumlu bağlı kuruluş Rosenergoatom'un (Rosatom'un Elektrik Enerjisi Birimi) Direktörü Andrei Petrov, ilgili kararı imzaladı.

Andrei Petrov, şöyle konuştu:

"Bugün, yüzer nükleer santral inşaatının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyebiliriz. Bu yılki temel görevimizi bitirdik. Pevek, Çukotka bölgesinde FNPP'yi tam olarak devreye aldık. Bugün, resmi olarak Rusya'daki 1'inci ve dünyanın en kuzeyindeki nükleer santral oluyor."