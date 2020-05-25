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Dünyada bir ilk! “Yüzer Nükleer Santral” Rusya’da hizmete girdi

Dünyanın en kuzeyine konumlandırılan türünün tek örneği “Yüzer 'nın bölgesinde hizmete girdi. Tesisin uzunluğu 140 metre, genişliği 30 metre, silindir hacmi ise 21.500 ton ve hizmet ömrü 40 yıl olarak belirtiliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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Türünün tek örneği olan yüzer () "", 'nın bölgesinde bulunan Pevek, Çukotka'da devreye alındı. FNPP projesinin uygulanmasından sorumlu bağlı kuruluş Rosenergoatom'un (Rosatom'un Elektrik Enerjisi Birimi) Direktörü , ilgili kararı imzaladı.

Andrei Petrov, şöyle konuştu:

"Bugün, yüzer nükleer santral inşaatının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyebiliriz. Bu yılki temel görevimizi bitirdik. Pevek, Çukotka bölgesinde FNPP'yi tam olarak devreye aldık. Bugün, resmi olarak Rusya'daki 1'inci ve dünyanın en kuzeyindeki nükleer santral oluyor."

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