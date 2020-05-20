Hazine ve Maliye Bakanlığından kurumsal yatırımcılara DİBS ve kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, kurumsal yatırımcılara euro ve dolar cinsinden DİBS ile kira sertifikası ihraçları gerçekleştirileceği duyuruldu.
Hazine kurumsal yatırımcılara euro ve dolar cinsi DİBS ile kira sertifikası ihraçları gerçekleştireceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 29 Mayıs 2020 valör tarihli euro ve dolar cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile euro ve dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir" denildi.
Açıklamaya göre Hazine dört ihraç gerçekleştirmiş olacak. Tüm ihraçlarda vade 1 yıl olacak. Euro cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçlarında 6 aylık dönemsel kupon/kira oranı yüzde 1.25 olacak.
Dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçlarında 6 aylık dönemsel kupon/kira oranı yüzde 1.75 olacak.
Açıklamada, "Avro ve ABD Doları cinsi DİBS ve Avro ve ABD Doları cinsi kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir" denildi.
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