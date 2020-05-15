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Ziraat Bankası'ndan 1,9 milyar lira net kar

'nın konsolide olmayan net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,9 milyar lira oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde banka 1 milyar 101 milyon 821 bin lira net kar elde etmişti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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ZİRAAT BANKASI'NDAN 1,9 MİLYAR LİRA NET KAR

'nın konsolide olmayan net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,9 milyar lira oldu.

Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide olmayan net karı, ocak-mart döneminde 1 milyar 871 milyon 451 bin lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde banka 1 milyar 101 milyon 821 bin lira net kar elde etmişti.

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