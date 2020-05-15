Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş açıklama: İhracatçılarımıza finansman desteğine devam edeceğiz
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde Türk Eximbank'ın 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etttiğini bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti." bilgisini verdi, bu gelişmenin, uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini gösterdiğini belirtti.
"FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
İhracatçıların finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dileyen Pekcan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
(1/2) Covid19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, @Turk_Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) May 15, 2020
Bu gelişme uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir.
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