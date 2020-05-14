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Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş Avrupa Birliği ile ticaret mesajı

Son dakika haberi... toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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TİCARET BAKANI PEKCAN'DAN FLAŞ AVRUPA BİRLİĞİ İLE TİCARET MESAJI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz.

Nakliyecilerimizin vizelerle ilgili sorun yaşadığına dikkat çekmek isterim. Vize başvurularında ve uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için sizlerin desteğini talep ediyoruz. Aksi takdirde, malların taşınmasında arzu ettiğimiz verimliliği sağlamak güçleşecektir." ifadelerini kullandı.

detaylar gelecek...

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