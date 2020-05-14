Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş Avrupa Birliği ile ticaret mesajı
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz.
Nakliyecilerimizin vizelerle ilgili sorun yaşadığına dikkat çekmek isterim. Vize başvurularında ve uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için sizlerin desteğini talep ediyoruz. Aksi takdirde, malların taşınmasında arzu ettiğimiz verimliliği sağlamak güçleşecektir." ifadelerini kullandı.
detaylar gelecek...
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