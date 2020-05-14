Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Çiftçiler Günü' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bulunduğu paylaşımda, "El ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" dedi.
Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımda "Emeğini toprakla yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım. Yalnızca salgın günlerinde değil, her zaman üretiminize kalkan olacak, el ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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