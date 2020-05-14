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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Çiftçiler Günü' mesajı

, sosyal medya hesabı Twitter'dan dolayısıyla bulunduğu paylaşımda, "El ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN 'ÇİFTÇİLER GÜNÜ' MESAJI

Bakan , sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımda "Emeğini toprakla yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım. Yalnızca salgın günlerinde değil, her zaman üretiminize kalkan olacak, el ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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