Son dakika: Merkez Bankası'ndan (TCMB) piyasaya yaklaşık 10 milyar lira

TCMB ), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

İhaleye 41 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.