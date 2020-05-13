13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan (TCMB) piyasaya yaklaşık 10 milyar lira

Son dakika: Merkez Bankası'ndan (TCMB) piyasaya yaklaşık 10 milyar lira

(), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Mayıs vadeli ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
ABONE OL
MERKEZ BANKASI'NDAN PİYASAYA 10 MİLYAR LİRA...
(), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Mayıs vadeli ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

İhaleye 41 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.

İngiliz ekonomisi çakıldı: İlk çeyrekte sert daralma İNGİLİZ EKONOMİSİ ÇAKILDI: İLK ÇEYREKTE SERT DARALMA

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA