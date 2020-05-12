12 Mayıs 2020, Salı
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Emlak vergisi ödemeleri için sayılı günler kaldı! Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir?

Her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayı itibariyle başladı. İlk taksit ödemeleri mayıs ayı itibariyle yapılacak, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. , belediyelerin internet sitelerinden online olarak kredi kartıyla ödenebiliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! ÖDEME GÜNÜ YAKLAŞTI

olarak bilinen Bina Vergisi ödemelerinin ilk taksiti için sayılı günler kaldı.

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