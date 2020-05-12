Emlak vergisi ödemeleri için sayılı günler kaldı! Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir?
Her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayı itibariyle başladı. İlk taksit ödemeleri mayıs ayı itibariyle yapılacak, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Emlak Vergisi, belediyelerin internet sitelerinden online olarak kredi kartıyla ödenebiliyor.
Emlak Vergisi olarak bilinen Bina Vergisi ödemelerinin ilk taksiti için sayılı günler kaldı.
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