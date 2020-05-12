Çin'den ABD kararı! 79 ürüne ilave gümrük vergisi uygulamayacak
Çin Maliye Bakanlığı, ABD’den ithal edilen 79 ürüne ilave gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirdi. Bu ürünler arasında nadir elementler, yarı iletken parçalar, tıbbi dezenfektanlar, kıymetli metaller bulunuyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında iki ülkenin daha önce imzaladıkları birinci faz ticaret anlaşmasını karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde uygulaması gerektiğini belirterek, "Çin ve ABD’nin birinci faz anlaşma hem Çin hem ABD hem de dünyanın yararınadır." dedi.
Söz konusu karar, 19 Mayıs'tan 18 Mayıs 2021'e kadar geçerli olacak.
İlgili ürünler listesinde, nadir elementler, hava aracı radarları, yarı iletken parçalar, tıbbi dezenfektanlar, kıymetli metaller, kimyasal maddeler ve petrokimya ürünleri yer alırken, bu ürünlerin toplam ithalat hacmi ve değerine ilişkin bilgi verilmedi.
"HEM ABD HEM ÇİN'İN HEM DE DÜNYANIN YARARINA"
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında iki ülkenin daha önce imzaladıkları birinci faz ticaret anlaşmasını karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde uygulaması gerektiğini belirterek, "Çin ve ABD'nin birinci faz anlaşma hem Çin hem ABD hem de dünyanın yararınadır." ifadesini kullandı.
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.
Çin ve ABD, yaklaşık bir buçuk yılı aşkın zamandır süren ticaret savaşı ve müzakerelerin ardından ocakta Birinci Faz Ticaret Anlaşması'na imza atmış, Çin hükümeti anlaşmaya göre, ABD'den yaptığı ithalatı ilk yıl 77 milyar dolar, ikinci yıl 123 milyar dolar olmak üzere toplam 200 milyar dolar artırmayı taahhüt etmişti.
Çin Devlet Konseyi de anlaşmanın ardından şubat başında, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki ülke arasında varılan birinci faz ticaret anlaşması gereği vergi indirimi yapılacağını açıklamıştı. Birinci grup olarak belirtilen ürünlerin 679 kalemden oluştuğu ifade edilmişti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump 4 Mayıs'ta, iki ülke arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan gerilimin ardından Çin hükümetini, ticaret anlaşmasındaki taahhütleri yerine getirmemesi durumunda anlaşmayı sonlandırmakla tehdit etmişti.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Havayolu şirketini koronavirüs krizi vurdu
- ABD'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi
- Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
- Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak?
- PTT'den personeline 2 bin TL destek
- Yılbaşına kadar ücretsiz
- Ödemeler 15 Mayıs'ta başlıyor
- Rekabet Kurulu'ndan "maske" soruşturması
- Dolarda düşüş sürüyor!
- 81 il valiliğine çay üreticileri için genelge
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?
- Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?
- Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?
- Son dakika: PTT'den personeline 2 bin TL destek
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)
- Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?
- Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
- Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?