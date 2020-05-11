11 Mayıs 2020, Pazartesi
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TÜBİTAK SAGE için personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () bünyesinde 27 kişi edilecek. Başvurular, 1 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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TÜBİTAK SAGE İÇİN PERSONEL ALACAK
'de yer alan ilana göre, Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) edilmek üzere personel alınacak.

Buna göre, 21'i Ar-Ge personeli olmak üzere 27 kişinin alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 1 Haziran'a kadar İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.

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