Mudanya’nın batısı "sit" alanı ilan edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mudanya'nın tarihi sahilleri için kapsamlı yeni bir ‘SİT’ kararını duyurdu. Buna göre; Mudanya’nın batısında, Kumyaka ile Tirilye arasındaki bölgeye, 10 Mart 2020 tarihli kararla ‘Doğal Sit Alanı’ tanımlaması getirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mudanya'nın batısında, Kumyaka ile Tirilye arasındaki bölgeye, 10 Mart 2020 tarihli kararla 'Doğal Sit Alanı' tanımlaması getirildi. Söz konusu karar, kıyı boyu ve içerisindeki önemli bir alanı, 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' kapsamına almış bulunuyor.
Bursa'da yaz aylarının da yanı sıra, zamanla dört mevsim ikamet edilen bir ilçe durumuna gelen Mudanya'nın tabiat niteliği, artık merkezi yönetimin kontrolü altına geçmiş oluyor.
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