10 Mayıs 2020, Pazar
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Mudanya’nın batısı "sit" alanı ilan edildi

, 'nın tarihi sahilleri için kapsamlı yeni bir ‘SİT’ kararını duyurdu. Buna göre; Mudanya’nın batısında, Kumyaka ile Tirilye arasındaki bölgeye, 10 Mart 2020 tarihli kararla ‘Doğal ’ tanımlaması getirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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BAKANLIK DUYURDU: O BÖLGE SİT ALANI İLAN EDİLDİ
, 'nın batısında, Kumyaka ile Tirilye arasındaki bölgeye, 10 Mart 2020 tarihli kararla 'Doğal ' tanımlaması getirildi. Söz konusu karar, kıyı boyu ve içerisindeki önemli bir alanı, 'Doğal Sit- ' ve 'Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' kapsamına almış bulunuyor.

Bursa'da yaz aylarının da yanı sıra, zamanla dört mevsim ikamet edilen bir ilçe durumuna gelen Mudanya'nın tabiat niteliği, artık merkezi yönetimin kontrolü altına geçmiş oluyor.

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