08 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması: 200 doların altında...

Son dakika haberine göre; Cep telefonu ithalatına, birim gümrük kıymeti adet başına 200 doların altında olanlar için getirildi. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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CEP TELEFONU İÇİN YENİ KARAR: O FİYATIN ALTINDAKİLER...

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'i 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" olarak tanımı yapılan eşyanın ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

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