Son dakika: Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması: 200 doların altında...

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" olarak tanımı yapılan eşyanın ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.