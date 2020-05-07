07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sahibinden kiralık veya satılık dönemi sona mı eriyor? İnternet üzerinden ev ilanı verilemeyecek mi? Canlı yayında açıkladı

Son dakika: Sahibinden kiralık veya satılık dönemi sona mı eriyor? İnternet üzerinden ev ilanı verilemeyecek mi? Canlı yayında açıkladı

haberi... üzerinden ya da kiralık ev ilanları artık tarih oluyor. Taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayan satılık ve kiralık konut iş yeri ilanı veremeyecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra özellikle merdiven altı emlakçıların önüne geçilmiş olacak. İnternet üzerinden ve satılık yasaklanıyor mu? İnternet üzerinden ev ilanı verilemeyecek mi? Ev sahipleri internet üzerinden evini kiralayıp satamayacak mı? İzmir Komisyoncular Odası Başkanı , A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Güleroğlu, 25 bin liralık para cezası ile de merdiven altı emlakçıların önüne geçildiğini vurguladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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SAHİBİNDEN KİRALIK-SATILIK DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?

üzerinden ya da kiralık ev ilanları artık tarih oluyor. Taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayan satılık ve kiralık konut iş yeri ilanı veremeyecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra özellikle merdiven altı emlakçıların önüne geçilmiş olacak. İnternet üzerinden ve satılık yasaklanıyor mu? İnternet üzerinden ev ilanı verilemeyecek mi? Ev sahipleri internet üzerinden evini kiralayıp satamayacak mı? İzmir Komisyoncular Odası Başkanı , A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Güleroğlu, 25 bin liralık para cezası ile de merdiven altı emlakçıların önüne geçildiğini vurguladı.

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