Son dakika: Sahibinden kiralık veya satılık dönemi sona mı eriyor? İnternet üzerinden ev ilanı verilemeyecek mi? Canlı yayında açıkladı

İnternet üzerinden sahibinden satılık ya da kiralık ev ilanları artık tarih oluyor. Taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayan satılık ve kiralık konut iş yeri ilanı veremeyecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra özellikle merdiven altı emlakçıların önüne geçilmiş olacak. İnternet üzerinden sahibinden kiralık ve satılık yasaklanıyor mu? İnternet üzerinden ev ilanı verilemeyecek mi? Ev sahipleri internet üzerinden evini kiralayıp satamayacak mı? İzmir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Güleroğlu, 25 bin liralık para cezası ile de merdiven altı emlakçıların önüne geçildiğini vurguladı.