BDDK'dan koronavirüsle mücadelede kaynak verimliliğini destekleyici adım

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, koronavirüsle mücadelede kaynak verimliliğini desteklemek için adımlar atıldığını açıkladı.

İşte BDDK'dan yapılan açıklama;

Küresel COVID-19 salgın sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında istihdamın ve işletmelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Reel sektör ve vatandaşların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında TL kaynakların yurt içinde daha verimli değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Kurul kararı, COVID-19 salgınına bağlı koşullar ortadan kalkıncaya kadar geçerli olacaktır.