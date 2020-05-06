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BDDK'dan koronavirüsle mücadelede kaynak verimliliğini destekleyici adım

, koronavirüsle mücadelede kaynak verimliliğini desteklemek için adımlar atıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Reel sektör ve vatandaşların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında TL kaynakların yurt içinde daha verimli değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır" denildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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KAYNAK VERİMLİLİĞİNİ DESTEKLEYİCİ ADIM

, koronavirüsle mücadelede kaynak verimliliğini desteklemek için adımlar atıldığını açıkladı.

İşte BDDK'dan yapılan açıklama;

Küresel COVID-19 salgın sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında istihdamın ve işletmelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Reel sektör ve vatandaşların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında TL kaynakların yurt içinde daha verimli değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Kurul kararı, COVID-19 salgınına bağlı koşullar ortadan kalkıncaya kadar geçerli olacaktır.

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