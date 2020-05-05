Antalya'da yaş sebze meyve ihracatı arttı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte ocak-nisan döneminde yaş sebze meyve ihracatının miktar bakımından yüzde 27, değer bakımından da yüzde 24 arttığını bildirdi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Karaloğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koordinesinde video konferans sistemiyle gerçekleştirilen Antalya koronavirüs süreci değerlendirme toplantısında kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salgın problemi başladığında en yüksek riskli gösterilen iki ilden birisinin Antalya olduğunu belirten Karaloğlu, etkin mücadele ile gelinen noktada ise giriş çıkışın serbest olduğu 7 kentten birinin Antalya olduğunu kaydetti.

Koronavirüsün insan sağlığı kadar kentlerdeki ekonomik hayatı da olumsuz etkilediğine işaret eden Karaloğlu, Antalya'da taşıyıcı sektörün turizm olduğunu ancak süreçte büyük oranda bu alanda kepenklerin kapatıldığını bildirdi.

"YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI ARTIYOR"

Kentteki ikinci önemli sektörün tarım olduğunu aktaran Karaloğlu, virüsten en az etkilenen sektörün de tarım olduğunu vurguladı. Antalya'da tarım alanında hiçbir kısıtlamaya gidilmediğini belirten Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çiftçimizin ekimi, biçimi, hasatı ve pazarlamasıyla ilgili hiçbir kısıtlama getirilmeden Antalya hem Türkiye'yi hem dünyayı beslemeye devam etti. Bu sene Antalya'da ocak-nisan döneminde yapılan yaş sebze meyve ihracatı miktar bakımından yüzde 27, değer bakımından da yüzde 24 arttı. Koronavirüse rağmen Antalya'nın yaş sebze meyve ihracatı artıyor, artmaya da devam edecek. Bu süreç ilk başladığında yaş sebze meyve fiyatlarında, özellikle domates fiyatlarında bazı sorunlar oluştu ve vatandaşlarımızdan şikayetler geldi ama son dönemde fiyatlar da makul seviyelere geldi."

149 BİN KİŞİYE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Karaloğlu, bu süreçte Antalya'da işini kaybeden vatandaşların da olduğunu belirtti. Kentte 20 bin iş yerinin kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu anlatan Karaloğlu, yüzde 90'ının inceleme aşamasının tamamlandığını bildirdi. "Antalya'da 148 bin 974 işçimizin kısa çalışma ödeneği ödemeleri kimlik ve IBAN numaralarının son rakamlarına göre ödenmeye başlandı. Tahminimize göre bu süreçte 150 ila 155 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden istifade etmiş olacak." ifadesini kullanan Karaloğlu, yaklaşık 2 bin firmanın da incelenmesinin devam ettiğini kaydetti.

Karaloğlu, 6 bin 61 kişinin de işsizlik ödeneğinden istifade ettiğini aktardı.

Vefa Sosyal Destek Hattı'na (VSDG) yapılan çağrıları da değerlendiren Karaloğlu, 19 ilçede VSDG'ye şu ana kadar 271 bin çağrı yapıldığını kaydetti. Vatandaşların taleplerinin karşılanmaya devam edildiğini belirten Karaloğlu, sahada polis, jandarma, bekçi, öğretmen, imam ve diğer kamu kurumlarındaki görevlilerin yoğun bir tempoyla çalıştıklarını bildirdi.

93 BİN 19 KİŞİYE BİNER LİRA

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında da Antalya'da 93 bin 19 kişiye 93 milyon 19 bin lira yardım yapıldığını anlatan Karaloğlu, bu yardımların yanı sıra turizm sektöründeki hayırseverlerden bağış kabul edilerek hazırlanan 47 bin gıda paketinin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

Maske dağıtımı konusunda da en düzenli çalışan kentlerden biri olduklarını belirten Karaloğlu, "Şu ana kadar eczaneler aracılığıyla 5 milyon 650 bin vatandaşımıza maske ulaştırdık. 4 milyon maske de ulaştırılmaya devam ediyor. Yine on işçiden fazla çalışanı olan işletmelere 807 bin adet maske ulaştırdık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları için milli eğitim müdürlüğümüze bağlı meslek liselerimizde günde 40 bine yakın maske üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.