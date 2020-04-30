Avrupa seyahat için formül buldu: 'Kovid-19 pasaportu'
Salgın nedeniyle turizmde ağır kayıplar yaşayan AB, alternatif arayışlar peşinde. AB Dönem Başkanı Hırvatistan kovid-19 pasaportunu tartışmaya açtı. Üye ülkeler teklife sıcak baktığı belirtiliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Hırvatistan, AB turizm bakanlarıyla salgının turizm sektörü üzerindeki etkileri konusunda bir video konferans düzenledi. Hırvatistan Turizm Bakanı Gari Cappelli yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin ortak bir seyahat protokolü ve bir çeşit 'kovid-19 pasaportu' üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Video konferansla düzenlenen toplantıda, kovid-19 krizinin turizm üzerindeki yıkıcı mali etkisini azaltma yollarını araması için talepler sıralandı. İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Fransa, Malta, Kıbrıs, Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Komisyonuna turizmin sektörünü çok acil bir şekilde AB Kurtarma Planına dahil etmesini istedi.
MAYIS SONUNA KADAR
Turizm AB üyesi ülkelerin gelirlerinin yüzde 10'una, milli gelirin ise yüzde 12'sine denk geliyor. Yani ekonomik krizden çıkmak için en acil tedbir alınması gereken sektörlerden biri. Ancak, AB üyesi ülkeler 'homojen' seyahat kurallarına ihtiyaç duyulacağını belirterek, karantina ve seyahat yasaklarının düzensiz bir şekilde gevşetilmesinin turizm sektörünü daha da bozacağına dair endişe içinde. AB Dönem Başkanı Hırvatistan, 'kovid-19 pasaportu' uygulamasına geçilmesini gündeme getirdi.
Hırvatistan Turizm Bakanı Gari Cappelli 'kovid-19 pasaportu' da olmak üzere seyahat konusunda ortak bir protokol istedi. Cappelli, "Bu pasaport, seyahat etmek isteyen her AB vatandaşının virüsü tespit etmek için güvenilir bir teste sahip olmasını sağlayacaktır." dedi.
Yunanistan Turizm Bakanı Charis Theocharis ise testin turistin ülkesinde yapılması gerektiğini belirterek, "Örneğin, bir Alman vatandaşı Yunanistan'ı ziyaret etmek istiyorsa, bu test Yunanistan'a gelmeden önce Almanya'da yapılacaktır." dedi.
Almanya ve Avusturya'nın da sıcak baktığı söylenen 'kovid-19 pasaportu' uygulaması da dahil bir takım acil kararların mayıs ayının sonlarına doğru netleşeceğini belirten Hırvat bakan Cappelli, "Turizm koridorları açmak için bireysel ülkelerle ikili düzeyde anlaşmalar yapılabilir. Çok sayıda ülkenin sunduğumuz teklifle ilgilendiğini ümit ediyoruz." dedi.
DSÖ KARŞI ÇIKIYOR
Dünya Sağlık Örgütü ise bağışıklık ile ilgili çok kritik bir uyarıda bulunuldu. Bazı ülkelerde daha önce gündeme gelen iyileşen hastalara 'bağışıklık pasaportu verilsin' talebine karşı çıktı. DSÖ, "İyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine henüz bir delil yok." dedi.
Şili, geçtiğimiz hafta bağışıklık pasaportu uygulamasını hayata geçirmişti. Ülkede iyileşenlerin antikorlar ile bağışıklık kazandığı ve bir daha risk teşkil etmediği yönündeki düşünce DSÖ'yü korkuttu. Şili'nin uygulaması birçok ülkenin de gündeminde olduğu belirtiliyor. DSÖ'de ise durumdan endişe hakim.
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