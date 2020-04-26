Devlet 1 milyon 700 bin KOBİ’nin yanında
Hükümet, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde ekonominin omurgası 1 milyon 700 bin küçük ve orta boy işletmenin bu zor günleri atlatması için tüm imkânları seferber etmiş durumda. Bu dönemde ticaretin devamını sağlamak için başlatılan "e-Ticarette Dayanışma Kampanyası" ile ilk adımda işletmelere N11, Trendyol, Hepsiburada.com, Yemek Sepeti'nin aralarında bulunduğu 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi destek verecek. Kampanya kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları da komisyon oranlarında indirime gidiyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her zaman işletmelerin yanında olduklarını belirterek, "KOBİ'lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları" dedi.
ASIL KAHRAMANLAR
Kampanya kapsamında e-ticaret siteleriyle görüştüklerini belirten Bakan Pekcan, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu" açıklamasını yaptı.
Bakan Pekcan, kampanyaya ilk adımda 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının katıldığını ve destek sağladığını söyledi. Pekcan, "Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ'lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da onlara özel paketler hazırladı" değerlendirmesini yaptı. Bakan Pekcan bütün e-ticaret sitelerini dayanışma kampanyasına davet etti.
18 SERBEST BÖLGEYE SÖZLEŞME DESTEĞİ
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 18 serbest bölgenin mevcut işletme sözleşmelerinin süresi uzatıldı. Ticaret Bakanlığı, bu bölgelerde sözleşme sürelerini uzatabilecek. Karar, arazisi Hazine'ye ait serbest bölgelerde üst yapıların yeniden kullandırılması, bölge arazisinin kullanımına ilişkin mekânsal yönetim planının hazırlanması ve benzeri konularda, alt mevzuat ile üst mevzuat uyumunun daha açık hale getirilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor.
Hazal ATEŞ-Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkarıldı
- A101'de 28 Nisan'da hangi ürünler var?
- Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?
- 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Bakanı Albayrak: Destek tutarı 200 milyara ulaştı
- AVM'ler ne zaman açılıyor?
- Bakan Kurum açıkladı: Kira yardımı 48 aya çıkarıldı
- İBB'nin yapmadığı yol bitmek üzere
- Emeklilerin yüzünü güldüren gelişme!
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...