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Son dakika: 2020 Nisan ayı tüketici güven endeksi belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre; , nisan ayı ile geçen yıla ilişkin hane halkı yurt içi istatistiklerini açıkladı. ve işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında azaldı; Mart ayında 58,2 olan endeks, Nisan ayında 54,9 oldu.

SON DAKİKA HABERİ: , nisan ayı ile geçen yıla ilişkin hane halkı yurt içi istatistiklerini açıkladı. ve işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında azaldı; Mart ayında 58,2 olan endeks, Nisan ayında 54,9 oldu.

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