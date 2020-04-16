TürkAkım’da korona virüs gecikmesi
TürkAkım doğal gaz boru hattının Bulgaristan güzergahının inşaatının korona virüs salgını nedeniyle gecikeceği bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, projede çalışan yabancı işçilerin aşamalı olarak sürekli karantinaya girmeleri gerektiğini hatırlatarak, bu yüzden çalışmalarda gecikme yaşanabileceğini söyledi.Rusya'daki doğal gazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğal gaz boru hattının Bulgaristan güzergahının inşaatının korona virüs salgını nedeniyle gecikeceği bildirildi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, projede çalışan yabancı işçilerin aşamalı olarak sürekli karantinaya girmeleri gerektiğini hatırlatarak, bu yüzden çalışmalarda gecikme yaşanabileceğini söyledi.
Doğal gaz hattı ile ilgili çalışmaları helikopterle yerinde inceleyen Borisov, işçiler karantinaya alınmasına rağmen inşaatın sürdüğünü kaydetti. Şimdiye kadar 300 kilometrelik boru getirildiğini ifade eden Borisov, her gün yeni boruların da tren ve kamyonlarla ülkeye getirildiğini açıkladı. Bulgaristan, TürkAkım'ın Türkiye sınırından Sırbistan sınırına kadar kendi topraklarında olan güzergâhı inşa etmesi gerekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Almanya'da yıllık enflasyon arttı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele
- Ramazan pidesi satışı nasıl olacak?
- Başkan Erdoğan başlatmıştı! Destek yağdı
- Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?
- 1.170 TL ne zaman verilecek?
- Özel bankaların koronavirüs fırsatçılığı!
- Bakanlıktan yeni adım: 30 gün yerine 90 gün uygulanacak
- 15 Mart'tan sonra işten çıkarılanlar...
- Dolar neden yükseliyor? İşte 4 nedeni...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...
- Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
- 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
- Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER
- Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
- Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?