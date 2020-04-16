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TürkAkım’da korona virüs gecikmesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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TÜRKAKIM’DA KORONA VİRÜS GECİKMESİ

boru hattının güzergahının inşaatının korona virüs salgını nedeniyle gecikeceği bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko , projede çalışan yabancı işçilerin aşamalı olarak sürekli karantinaya girmeleri gerektiğini hatırlatarak, bu yüzden çalışmalarda gecikme yaşanabileceğini söyledi.

'daki doğal gazı 'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan boru hattının güzergahının inşaatının korona virüs salgını nedeniyle gecikeceği bildirildi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko , projede çalışan yabancı işçilerin aşamalı olarak sürekli karantinaya girmeleri gerektiğini hatırlatarak, bu yüzden çalışmalarda gecikme yaşanabileceğini söyledi.

Doğal gaz hattı ile ilgili çalışmaları helikopterle yerinde inceleyen Borisov, işçiler karantinaya alınmasına rağmen inşaatın sürdüğünü kaydetti. Şimdiye kadar 300 kilometrelik boru getirildiğini ifade eden Borisov, her gün yeni boruların da tren ve kamyonlarla ülkeye getirildiğini açıkladı. Bulgaristan, TürkAkım'ın Türkiye sınırından sınırına kadar kendi topraklarında olan güzergâhı inşa etmesi gerekiyor.

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