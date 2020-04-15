Son dakika: Yaş çay üreticileri için kritik tarih! Rize Valiliği duyurdu
Son dakika haberi... Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 75 ülkeye yapılan çay ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 3 milyon 875 bin 510 dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya en fazla çay ihraç edilen ilk 3 ülke oldu. Öte yandan Rize'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla yaş çay üreticilerinin 30 Nisan'a kadar kente gelebileceği bildirildi.
Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 75 ülkeye yapılan çay ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 3 milyon 875 bin 510 dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya en fazla çay ihraç edilen ilk 3 ülke oldu.
YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİ 30 NİSAN'A KADAR RİZE'YE GELEBİLECEK
Öte yandan Rize'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla yaş çay üreticilerinin 30 Nisan'a kadar kente gelebileceği bildirildi
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Kemal Çeber başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaş çay sezonunu ilgilendiren çeşitli kararlar aldığı belirtildi.
Mevzuata uygun şekilde seyahat belgesi alarak Rize'ye gelecek olanlarla ilgili belli kararlar alındığı kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi:
"Başka illerden yaş çay tarımı için gelecek müstahsillerin, en geç 30 Nisan'a (30 Nisan dahil) kadar bulundukları illerden durumlarını belgelendirerek seyahat izin belgesiyle Rize'ye giriş yapmaları şarttır. Varış yerlerindeki köy ve mahalle muhtarları tarafından bu kişilerin isim listelerinin, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. 30 Nisan'a kadar ilimize gelen tüm vatandaşlarımız, eğer misafir oldukları ev halkı varsa onlarla beraber 14 gün mutlak izolasyon altına alınacaklardır. İzolasyon sürecini geçirmeyen hiçbir vatandaş kesinlikle çay tarımı dahil sokağa çıkamayacaktır."
Açıklamada, izolasyon süreci zarfında ailelerin temel ihtiyaçlarının ilgili muhtarlar ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı ifade edilerek Rize'ye gelen vatandaşların her gün takibinin yapılacağı ve yasağa uymayanlara ilgili yasa gereğince yaptırım uygulanacağı aktarıldı.
Yaş çay bahçelerini yarıcılık usulü kiraya verenlerin herhangi bir tarih söz konusu olmaksızın Rize'ye girişlerinin yasak olduğuna işaret edilen açıklamada, müstahsil adına Rize'ye çay tarımı işçisi getirmeye ziraat odalarının yetkili olduğu, diğer her türlü işçi getirme organizasyonunun yasak olduğu vurgulandı.
Açıklamada, ziraat odalarının, getirecekleri işçilerinin Rize'ye varışlarını, toplu taşıma araçlarıyla genelgelerde belirtilen hususlara dikkat ederek sağlayacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Bu işçiler getirildikleri yerlerde sağlık muayenesinden geçirilerek virüs belirtisi görülenler araca alınmayacaktır. İlimize getirilen bu işçiler, 30 Nisan tarihine istisna olarak işçi talebinde bulunanların çay toplama talebine göre planlamalar ziraat odaları tarafından yapılarak ilgili müstahsile zimmetlenecektir. Konaklama yapan bu insanların tüm ihtiyaçları işveren aile tarafından temin edilip sosyal izolasyon kurallarına uygun şekilde teslim edilecektir. Hiçbir şekilde bu kişiler 14 gün boyunca kalacakları yer ve çay tarımı yapacakları arazi dışında farklı bir yerde ve mekanda bulunmayacaklardır. Buna çay alım yerleri ve çay fabrikaları da dahildir."
İzolasyondan geçmemiş hiç kimsenin çay alım yerlerine gidemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, çay alımı yapacak kamu ve özel tüm alım yerlerinde ilgililer tarafından yeterli sayıda el dezenfektanı bulundurulacağı ifade edildi.
Rize'de ÇAYKUR ve özel sektör yaş çay fabrikaları için yaklaşık 700 alım yerinde yaş çay alımı yapılıyor.
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