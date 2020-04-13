Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 4 milyon 400 bin aileye evde ödeme yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ücretsiz maske dağıtımının ve paketlenmenin yapıldığı Hadımköy Kargo İşleme Merkezi'nde "Hükümetimizin açıkladığı destek programı doğrultusunda 4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz. Bu çalışmalara ek olarak maske dağıtım hizmetini başlattık." İfadelerini kullandı.
Arnavutköy'de bulunan PTT Hadımköy Kargo İşleme Merkezi'ne paketlenen maskeler epttavm.com ve e-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşların adreslerine ücretsiz şekilde teslim edilmek üzere araçlara yüklendi.
BAKAN YERİNDE GÖRDÜ
Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ücretsiz maske dağıtımının ve paketlenmenin yapıldığı Hadımköy Kargo İşleme Merkezi ziyaret etti. Çalışmaları yakından takip eden Bakan Karaismailoğlu, çalışanlarla sohbet etti.
"PTT TEŞKİLATIMIZIN BUGÜN SALGINLA MÜCADELEMİZDE..."
Burada bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu PTT'nin kuruluşundan bu yana kadar tarihi görevler üstlendiğini belirterek, "Kurulduğu günden bu yana tarihi görevler üstlenen ve milli mücadele dönemlerinde hayati rol oynayan posta teşkilatımız bu günde aynı anlayışla çalışmalarını yürütüyor. PTT teşkilatımızın büyük çaba ve fedakarlıklarla dolu 180 yıllık tarihi boyunca 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte savaşta, barışta, afette her daim büyük görevler yerine getirdi. Her zorlu koşulda ön saflarda bulunan PTT teşkilatımızın bugün salgınla mücadelemizde paketleme ve dağıtım ağıyla bu mücadelenin en önemli kalkanlarından biridir" dedi.
"HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMİYORUZ"
45 bin çalışan, 5 binin üzeri iş yeri ve 10 bini aşkın araç filosu bulunan PTT'nin vatandaşlara hizmet için yola çıktığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğimiz gibi mart ayı itibariyle salgın durumunu dikkate alarak hizmetlerimizin önemli bir kısmını şube irtibatını azaltarak adrese teslime çevirdik. Bu kapsamda yaşlılık ve engelli maaşları ödemeleri, Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK ödemelerini vatandaşlarımızın kapısına götürüyoruz. Aynı şekilde hükümetimizin açıkladığı destek programı doğrultusunda 4 milyon 400 bin aileye ödemelerine evlerinde yapıyoruz. Şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladık. Bu çalışmalara ek olarak maske dağıtım hizmetini başlattık. PTT'nin e ticaret platformu epttavm.com ve e-devlet üzerinden oluşan maske talepleri PTT kargo aracılığıyla yola çıktı. Kargo hizmeti ve maskeler için vatandaşlarımızın hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bu süreçte tıpkı sağlık ve güvenlik görevlilerimiz gibi PTT mensupları da büyük bir özveri ile çalışıyorlar" diye konuştu.
"PTT ŞUBELERİNE GİTMEYİN EVDE KALIN"
Vatandaşların hijyen konusunda müsterih olmasını isteyen Bakan Adil Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"Paketleme ve dağıtım hizmetleri güçlü bir ekiple titiz ve disiplinli bir şekilde yürütülüyor. Çalışma ortamlarında maksimumu düzeyde hijyen tedbirleri uygulanıyor. Maskeler hijyen kuralları içerisinde paketleniyor ve adreslere gönderiliyor. Var gücümüzle sahadayız. Amacımızı vatandaşlarımızın bu pandemi ortamdan uzak durmasını sağlamak. Bu nedenle vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum kendi sağlığınız sevdiklerinizin ve toplumumuzun sağlığı ve güvenliği için zorunlu olmadıkça PTT şubelerine gitmeyin lütfen evde kalın"
"EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"
Bir basın mensubunun "İstanbul'daki maske dağıtımı kaç güne tamamlanacak" sorusu üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Arkadaşlar haftada 5 adet maske paketli bir şekilde dağıtılacaktır. Ortamı görüyorsunuz son sürat PTT teşkilatımız canla başla çalışıyor. En kısa sürede bütün ihtiyaçları gidereceğiz. Bu Covid-19 sürecinin en kısa sürede tamamlanması dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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