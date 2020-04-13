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Koronavirüsle mücadelede 48 milyon liradan fazla harcadı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE HARCANAN RAKAM AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kapsamında harcanan tutarı açıkladı. 64 ildeki 113 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı kaydedilirken, Türk Kızılayın da 1 milyon 526 bin 300 öğün yemek dağıttığı vurgulandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 48 milyon 73 bin 714 lira harcandığını bildirdi.

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AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

'tan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

64 ildeki 113 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, buralarda 1770 personelin görevlendirildiği ifade edildi.

Karantinaya alınan 34 bin 539 kişiden 21 bin 967 kişinin evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılayın 1 milyon 526 bin 300 öğün yemek dağıttığı vurgulandı.

65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının, 'Vefa Sosyal Destek Grupları' ile karşılanmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu gruplarda 1037 AFAD personelinin bulunduğu, bugüne kadar 48 milyon 73 bin 714 liranın harcandığı kaydedildi.

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