FİBA Grubu'ndan koronavirüsle mücadeleye 12 milyon TL'lik destek
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele ve kamu yararına yönelik destek çalışmalarına bugüne kadar 5,5 milyon TL katkı sağlayan FİBA Grubu, söz konusu tutarı bundan sonraki maddi ve ayni desteklerle 12 milyon liraya çıkaracak.
FİBA Grubu'ndan yapılan açıklamada, grup şirketlerinin faaliyet gösterdikleri alanlardaki uzmanlıklarının ve imkanlarınlarının sağlık personeli için harekete geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, Fiba Perakende'nin uzun nöbet dönemlerinde kıyafet desteği, Fiba Faktoring'in koruyucu sağlık ekipmanı, Gelecek Varlık'ın tıbbi cihaz, Swissotel The Bosphorus'un konaklama ve yemek, Özyeğin Üniversitesi'nin ise siperli maske üretimi desteği verdiği belirtildi.
Fibabanka, Fiba Emeklilik, Fiba Faktoring ve Fina Enerji'nin katkılarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağışlandığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar gerçekleşen katkıları 5,5 milyon TL'ye ulaşan FİBA Grubu'nun, koronavirüs salgınıyla mücadeleye maddi ve ayni desteklerle birlikte toplam 12 milyon TL'lik kaynak ayırdığı kaydedildi.
"İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, salgınının gelişimini yakından takip ederek ihtiyaçlar doğrultusunda destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Kalplerin beraber ve dayanışma içinde attığı bir dönemden geçtiklerini kaydeden Özyeğin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kalben kenetlenip salgınla mücadeleyi milletçe göğüslediğimiz, hem bireysel hem kurumsal olarak sorumlulukla hareket ettiğimiz takdirde bu zorlu süreci daha hızlı ve az kayıpla atlatacağımız şüphesiz. Toplumun her kesiminden Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destek son derece anlamlı. Bununla birlikte herkesin uzmanlık alanı ve imkanları ölçüsünde çorbada tuzunun bulunması da çok değerli. Azın çoğun değil, dayanışmanın önem kazandığı bu süreçte biz de FİBA Grubu olarak tüm grup şirketlerimizi hızla harekete geçirdik."
Özyeğin, salgınla mücadeleye en etkili şekilde destek olabilmek için ayırdıkları maddi ve ayni kaynakların, başta sağlık çalışanları ve hastalar olmak üzere tüm millete güç vermesini, en kısa zamanda sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelinebilmesini temenni etti.
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