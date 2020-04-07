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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 11 kritik temas

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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DIŞİŞLERİ ÇAVUŞOĞLU'NDAN 11 KRİTİK TEMAS

Dışişleri Bakanı , 11 ülkeden mevkidaşıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda telekonferans görüşmesi yaptı.

Bakan , 11 ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüşmesi sonrası Twitter'dan paylaşımda bulundu.

, , , , , , Fas, , , Peru ve Singapur'dan mevkidaşlarıyla 4. telekonferans görüşmesini yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kovid-19 ile etkin bir mücadele için tıbbi malzemenin temin ve tedariki konularını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Birliği () Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de salgınla mücadele konusunu ele aldı.

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