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Formula 1 çöküyor mu? McLaren Genel Müdürü Zak Brown'tan flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2020
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1 takımlarından 'in genel müdürü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle 'in durumunun çok kırılgan olduğunu söyledi.

Koronavirüs süreciyle ilgili BBC'ye konuşan , "Bu durum potansiyel olarak bazı takımlar için yıkıcı olabilir. Eğer yeterli sayıda takım için yıkıcı olursa 1 bütün olarak tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.

Ciddi önlemler alınması gerektiğini söyleyen Brown, alınmadığı takdirde 4 takımın kaybolacağını düşündüğünü belirtti.

Brown, "Bir Formula 1 takımının kurulması ve yükseltilmesinin ne kadar uzun zaman aldığını düşündüğünüzde, mevcut ekonomik ve sağlık krizlerini hesaba kattığınızda daha önceleri olduğu gibi takımları satın almak için insanlar sıraya girmeyecektir. Bence Formula 1 şu anda çok kırılgan bir durumda." değerlendirmesinde bulundu.

, mali sorunlarla mücadele amacıyla pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapıldığı, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği ve işlerine devam eden çalışanların da ücretlerinde kesintiye gidildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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