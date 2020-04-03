Son dakika: Konutta o süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı...

Son dakika haberine göe; Konut hesabı oluşturarak hesaba düzenli yatırım yapan vatandaşlar için 30 Eylül 2020'ye kadar esneklik sağlandı. Çıkarılan geçici düzenlemeye göre yatırım sahiplerinin ödeme yapmama hakkı 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.

Konut hesabında para biriktirenler için 30 Eylül 2020 tarihine kadar düzenli ödeme yapmama imkanı tanındı. Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına düzenli ödeme yapmama haklarına dair süreler yükseltildi.



KARAR RESMİ GAZETEDE



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, ödeme planı içinde, katılımcıların düzenli ödeme yapmama hakları; aylık ödeme planını seçmeleri halinde bir dönem içinde en fazla üç defadan altı defaya, üç aylık ödeme planını seçmeleri halinde ise en fazla bir defadan iki defaya çıkarıldı.



30 EYLÜL'E KADAR UZATILDI...

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle düzenlenen ödeme yapmama hakkı değişikliği, 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.

KONUT HESABI NEDİR?



Konut hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve şartların sağlanması koşulu ile Devlet katkısının da birikime eklenmesi ile toplumu tasarrufa teşvik eden bir tasarruf ürünüdür.