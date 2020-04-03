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Son dakika: Corona virüs sebebiyle TÜVTÜRK araç muayenesi için ek süre verildi! 2020 araç muayene süresi ne kadar uzatıldı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! EK SÜRE VERİLDİ

Son dakika haberine göre; corona virüs () salgını sebebiyle, araç muayene süreleri için uzatma yoluna gidildi. Buna göre koronavirüs salgını nedeniyle araç muayenelerini yaptıramayanlara üç ay ve bu sürenin bitiminden itibaren de 45 gün ek süre verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği ise 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünyada etkili olan korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği 'de yayımlandı.

3 AY ARTI 45 FORMÜLÜNE GİDİLDİ

Yönetmelikte ''Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir." denildi.

TÜVTÜRK'ÜN NE KADAR ÇALIŞANI VAR?

tarafından işletilen taşıt muayene istasyonlarında 4 bin dolayında çalışan bulunuyor.

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