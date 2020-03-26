Son dakika: TOKİ'den flaş taksit kararı!
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." açıklamasında bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."
Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2020
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