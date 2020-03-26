26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: TOKİ'den flaş taksit kararı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
ABONE OL
SON DAKİKA: TOKİ'DEN TAKSİT KARARI!

Son dakika haberi... Çevre ve , "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ve ’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." açıklamasında bulundu.

Çevre ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ve 'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA