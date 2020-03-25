25 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Brent petrolün varili ne kadar oldu? | 25 Mart 2020 brent petrol fiyatı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BRENT PETROLÜN VARİLİ NE KADAR OLDU?

Dün 28,65 dolara kadar çıkan Brent , günü 27,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 artışla 28,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,95 dolardan alıcı buldu.

Brent , uluslararası piyasalarda 28,01 dolardan işlem görüyor.

Senatosunun, 2 trilyon dolarlık teşvik paketini onaylayacağı beklentisiyle küresel fiyatları yükselişe geçti.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tahminlerine göre, ABD stokları 1,25 milyon varil azaldı.

Bu gelişmeler fiyatları yukarı yönlü etkilerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri ve ile arasındaki fiyat savaşları fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 28,15 ile 28,41 dolar aralığının direnç, 27,89 ile 27,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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