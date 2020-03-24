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Son Dakika: Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzine büyük indirim geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELDİ

Son dakika haberine göre Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 22 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira olacak. Benzinin litresi 'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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