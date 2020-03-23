Son dakika: Mart ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

Tüketici tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

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