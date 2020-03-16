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Son dakika: Altının kilogramı geriledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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ALTININ KİLOGRAMI GERİLEDİ

Son dakika... Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda () standart altının kilogramı 304 bin liraya geriledi.

piyasasında, en düşük 300 bin lira, en yüksek 322 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5 azalışla 304 bin liradan tamamladı.

'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 684 milyon 971 bin 125,79 lira, işlem miktarı ise 5.425,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 699 milyon 324 bin 955,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, , Uğuras ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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