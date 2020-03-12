Koronavirüs küresel piyasaları da etkiledi! Piyasalardaki kaçış küresel finansal krizini aştı
Dünyada binlerce insan koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybederken virüs, küresel piyasaları da derinden etkiliyor. Uluslararası Finans Enstitüsü, salgının etkili olduğu son 51 günde gelişmekte olan ülke hisse ve tahvil piyasalarından 41,7 milyar dolarlık yabancı çıkışı olduğunu, bunun 2008'deki küresel finansal krizin ilk 51 günündeki rakamın iki katı olduğunu açıkladı.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), corona virüsü salgınının etkisiyle 21 Ocak-11 Mart döneminde 51 günde gelişmekte olan ülkelerin hisse ve tahvil piyasalarından 41,7 milyar dolarlık yabancı çıkışı yaşandığını açıkladı. Bu rakam, 8 Eylül 2008'de küresel finansal krizin başlamasının ardından ilk 51 gününde gelişmekte olan piyasalardan çıkan sıcak para miktarını ikiye katladı.
"BU BİR ANİ DURUŞ..."
IIF Baş Ekonomisti Robin Brooks, "Bu çok büyük bir rakam. Gelişmekte olan piyasalar için finansal koşullarda diğer bir büyük sıkılaşma anlamına geliyor çünkü bu bir ani duruş" değerlendirmesinde bulundu.
"KÜRESEL EKONOMİK YAVAŞLAMA..."
Financial Times, 41,7 milyar dolarlık çıkışın büyük kısmının hisse senedi piyasalarından olduğunu aktarırken, "Yatırımcılar gelişmekte olan ülke şirketlerinin bu sene beklenen küresel ekonomik yavaşlamadan sert şekilde etkileneceğinden korkuyor" ifadelerine yer verdi.
Brooks, "Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin yollarında çok sayıda tümsek var ve bu sıralar güvenli limanlara yöneliş önceki zamanlardan daha çok" dedi.
YÜZDE 5,2 DEĞER KAYBETTİ
Salgının ilk ayında az da olsa gelişmekte olan tahvil piyasalarına yabancı girişi olurken, son dönemde tablo değişti ve tahvilde de net çıkış gözlendi. Bu gelişmeye paralel olarak gelişmekte olan ülke tahvillerinin fiyatı düşerken faizler yükseldi.
21 Ocak-4 Mart döneminde yüzde 1,7 artan JPMorgan Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil Endeksi, 4-11 Mart döneminde yüzde 5,2 değer kaybetti.
BİST DÜŞÜŞLE AÇILDI
Çarşamba gününü 111 bin 959 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.49 düşüşle 98 bin 448 puandan başlarken BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.75 düşüşle 134 bin 617 puandan açıldı.
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