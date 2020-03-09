09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye'nin koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik tedbirleri de devrede

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
ABONE OL
TÜRKİYE'NİN EKONOMİK TEDBİRLERİ DE DEVREDE!

Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan , salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor.

Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan , salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor.

Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir? KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR? KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

, Kovid-19'un yayıldığı İran ve Irak ile sınır kapılarını geçici olarak kapatırken, dış ticarete yönelik stratejilerini uygulamaya koydu, iç piyasadaki denetimlerle "maske" fırsatçılarına da göz açtırmıyor.

, özellikle tedarik zincirlerindeki gelişmeleri yakından takip ederken, akademi, reel sektör ve kamu koordinasyonunu en üst seviyede tutmak için çalışma yürütüyor.

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, ulaştırma sektöründe Çin, İran, Güney Kore ve İtalya'ya uçuşlar durdurulurken, söz konusu ülkelere seyahat edildiğine dair pasaportta vize/kaşe bulunan taşımacıların ülkeye girişlerine izin verilmiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN