Türkiye'nin koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik tedbirleri de devrede
Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan Türkiye, salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor.
Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan Türkiye, salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor.
Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'un yayıldığı İran ve Irak ile sınır kapılarını geçici olarak kapatırken, dış ticarete yönelik stratejilerini uygulamaya koydu, iç piyasadaki denetimlerle "maske" fırsatçılarına da göz açtırmıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özellikle tedarik zincirlerindeki gelişmeleri yakından takip ederken, akademi, reel sektör ve kamu koordinasyonunu en üst seviyede tutmak için çalışma yürütüyor.
Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, ulaştırma sektöründe Çin, İran, Güney Kore ve İtalya'ya uçuşlar durdurulurken, söz konusu ülkelere seyahat edildiğine dair pasaportta vize/kaşe bulunan taşımacıların ülkeye girişlerine izin verilmiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Petrol fiyatlarındaki düşüş piyasaları nasıl etkileyecek?
- Bakan gençlere müjdeyi verdi: 17 milyon euro destek
- Rusya: Bu duruma 6-10 yıl dayanabiliriz!
- Altında yeni rekor! Fiyatlar artacak mı?
- Petrol fiyatları neden düştü?
- Ev hanımlarına emeklilik! İşte şartlar...
- FETÖ'nün rüşvet ağı ortaya çıktı! 10 bine yakın terör örgütü üyesi...
- Borsa haftaya düşüşle başladı
- Rus ekonomisine petrol darbesi!
- Tarihi düşüşün ardından Rusya'dan sürpriz karar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
- Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?
- Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Alt��n alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları