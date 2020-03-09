Türkiye'nin koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik tedbirleri de devrede

Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan Türkiye, salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor.

Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan Türkiye, salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor.

Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'un yayıldığı İran ve Irak ile sınır kapılarını geçici olarak kapatırken, dış ticarete yönelik stratejilerini uygulamaya koydu, iç piyasadaki denetimlerle "maske" fırsatçılarına da göz açtırmıyor.





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özellikle tedarik zincirlerindeki gelişmeleri yakından takip ederken, akademi, reel sektör ve kamu koordinasyonunu en üst seviyede tutmak için çalışma yürütüyor.

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, ulaştırma sektöründe Çin, İran, Güney Kore ve İtalya'ya uçuşlar durdurulurken, söz konusu ülkelere seyahat edildiğine dair pasaportta vize/kaşe bulunan taşımacıların ülkeye girişlerine izin verilmiyor.