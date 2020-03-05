Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu:Ücretsiz eğitim vereceğiz
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
Son dakika haberi... Bakan Pekcan: "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da Sanal Ticaret Akademisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz." ifadelerini kullandı.
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