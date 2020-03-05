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Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu:Ücretsiz eğitim vereceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
BAKAN PEKCAN DUYURDU! ÜCRETSİZ EĞİTİM VERECEĞİZ

Son dakika haberi... : "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da Sanal Ticaret Akademisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan , "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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