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Bakan Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında deneme sürüşüne katıldı! Mesafe iki saate iniyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.03.2020
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İKİ İL ARASI MESAFE İKİ SAATE İNİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet , 9 milyar 749 milyonluk yatırım maliyetli Ankara-Sivas () hattında ilk test sürüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Ankara-Sivas () hattını incelemek üzere Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet , burada enerjili test sürüşünü gerçekleştirdi. 15 kilometrelik demir yolu hattında test sürüşü yapan Bakan Turhan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.



ANKARA- SİVAS ARASINDAKİ MESAFE İKİ SAATE İNİYOR

Bakan Turhan'a, test sürüşü sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve yetkililer katıldı.

Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.


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