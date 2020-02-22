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Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu:1 milyon kişiyi aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
BAKAN PEKCAN DUYURDU:1 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Son dakika haberine göre İstanbul'da Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'na katılan , "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe 1 milyon kişiyi aştı." ifadelerini kullandı.

, İstanbul'da Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'na katıldı.

Çin'de ortaya çıkan Korona virüsün başa bela olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "Bu Korona virüsü başımızın belası. Komşumuza kadar geldi. Dünyanın başının belası. Çin bu işle çok güzel mücadele ediyor. Ben kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten çok ciddiye alarak bu işle mücadele ediyorlar. Tabii hayat da devam ediyor. Burada tekstil ve hazır giyimde büyük beklentiler var. İnşallah bunlar pozitife, artıya yönelecek ama tabii bunlar bir günde, geceden sabaha olacak şeyler değil. Bu bir çalışmanın sonucu, kapasite artırımının sonucu, kalitenin, tedarik zincirlerinde yer alabilmenin, tedarikçi onay sürecinde başarıyla tamamlamanın ve yeni pazarlara açılmanın da bir fırsatı olarak görebiliyoruz. Tabii hepsi bir süreç. Biz de bakanlık olarak bu süreçte her zaman olduğu gibi yine yanınızda olacağız" dedi.

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