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Vergi borcu olanlar dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.02.2020
VERGİ BORCU OLANLAR DİKKAT! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Hazine ve vergide "kanun yolundan vazgeçme" uygulamasına açıklık getirdi. Hazine, 7194 sayılı kanunla vergi sistemine eklenen, vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesine ilişkin açıklamalar yaptı.

'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğiyle, 7194 sayılı yasayla düzenlenen konuya ilişkin hükümlerden yararlanmak için gereken şartlara açıklık getirildi.

Tebliğde "kanun yolundan vazgeçme" kapsamı; vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Danıştay'ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç) şeklinde açıklandı.

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İmar Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de İMAR KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE'DE

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