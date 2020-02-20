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Son dakika: 10 milyon çalışana 25 milyarlık teşvik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.02.2020
10 MİLYON ÇALIŞANA 25 MİLYARLIK TEŞVİK

Başkan 'ın açıkladığı teşvikler kapsamında, istihdamı korumak, işsizliği azaltmak için sosyal güvenlik primleri yoluyla 16 başlıkta 25 milyar liraya yakın destek sağlanacak. İlave teşviki yaklaşık 820 bin yeni istihdama kapı açtı, bu kapsamda verilen destek de 700 milyon lirayı geçti.

Bir milyonun üzerinde işyeri 4.5 milyona yakın çalışanı için 5 puan indiriminden yararlanırken devletin verdiği destek 1.8 milyar liraya ulaştı. Bölgesel teşviklerinden 1.3 milyon çalışan için 240 bine yakın işletme yararlandı. Bu kapsamda aktarılan destek de 175 milyon liraya yaklaştı. İlave istihdam teşviki yaklaşık 820 bin yeni istihdama kapı açtı, bu kapsamda verilen destek de 700 milyon lirayı geçti.

ödeneği alan bir işçiyi işe alan şirkete işsizlik maaşının kalan süresi boyunca prim teşviki veriliyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalıştırılan işçi için aylık 986 lira, tavan ücretle çalıştırılan bir işçi için de yaklaşık 7 bin 400 lira teşvik verilecek. Düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az birini alanların ikâmet ettiği hanede yaşayan işsiz kişiyi alan işletmeye Aile, Çalışma ve Bakanlığı bütçesinden işçi baş��na 603 lira ile bin 706 lira arasında teşvik sağlanıyor.

GENÇ GİRİŞİMCİYE KORUMA
Başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük gençlerin sigorta primlerini bir yıl süreyle devlet karşılıyor. Bu kapsamda geçen yılda yaklaşık 46 bin genç girişimciye 38 milyon liraya yakın destek sağlandı. Genç, kadın ve mesleki yeterlilik desteğinden yararlanan işletme sayısı 126 bin oldu.

Sabah

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